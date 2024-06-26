الجامعة العربية: لبنان يعاني كثيرا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن "الوضع الداخلي اللبناني يعاني كثيرا والشغور الرئاسي من ضمن أمور أخرى تؤثر على أداء الدولة والمؤسسات" في لبنان.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لفت زكي إلى أنه لا بد من إبداء المرونة من قبل الجميع".



وأضاف: "اللقاءات في لبنان تشمل الحديث عن التصعيد في الجنوب"، مؤكدا وقوف الجامعة العربية مع لبنان بشكل كامل، مشيرا إلى أن "الوضع الداخلي في لبنان يعاني كثيرا".

وكان زكي وصل أمس بصورة مفاجأة إلى لبنان وذلك في مهمة ليومين بتكليف شخصي من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لتقصّي المواقف اللبنانية من التطورات المستجدة على أكثر من مستوى داخلي وإقليمي وسياسي وأمني.

وأوضحت مصادر دبلوماسية عربية لـ"الجمهورية" أن زكي سيبدأ اليوم جولته على المسؤولين وفي مقدمهم رئيسا مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أن يجول على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي.

المصدر: "ليبانون ديبايت" + "الجمهورية"