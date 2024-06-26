قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على رفح و"كتائب الأقصى" تستهدف تجمّعا للقوات الإسرائيلية غربي المدينة

أفاد مراسلنا بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منطقة البركسات شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ للمنطقة.

وقال مراسلنا: جددت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها على مناطق وسط مدينة رفح، مضيفا أنه تم انتشال جثامين 15 مواطنا من مناطق متفرقة في مدينة رفح خلال الساعات الماضية.

في حين واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها على مناطق شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوب القطاع.

وأكد مراسلنا وقوع إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في بلدة خزاعة.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بمنطقة جنوب تل الهوا ومحيط الكلية الجامعية جنوب غربي مدينة غزة كما تقدم عددا من الآليات الإسرائيلية محيط دوار الدحدوح ومحيط الكلية الجامعية جنوب غرب المدينة مع تواصل إطلاق النيران والقذائف.

فيما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية ودخانية على مدينة بيت حانون شمال القطاع.

من جهته حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "من الشائعات والاتصالات بخصوص العودة للشمال لبعض العائلات عبر شارع البحر" وقال: "سابقا لم تنتهي هذه الأنباء سوى بارتقاء العديد من الشهداء والجرحى حين اقتربوا من حواجز الجيش هناك"

وفي سياق منفصل قالت "كتائب الأقصى" في بيان: "استهدفنا تموضعا لقوات العدو الصهيوني غرب مدينة رفح برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون".

المصدر: RT