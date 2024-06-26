"قدها وقدود يا بو حمد".. تفاعل مع ذكرى تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم في قطر

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مرور 11 عاما على تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر بتاريخ 25 يونيو 2013.

وقال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم تعليقا على هذه المناسبة بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة "إكس": "في الذكرى الغالية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله يسعدني أن أتقدم للشعب القطري الكريم بأجمل وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي تذكرنا دائما بمواقف أميرنا الثابتة، والنابعة من أصالة وصدق على مدى السنين.. ويوما بعد يوم نزداد يقينا بأن قيادة أميرنا أصبحت مثالا يحتذى في خدمة الوطن والشعب وتحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع والثبات على الموقف في كل الأوقات والظروف. حفظ الله أميرنا ووطننا".

في الذكرى الغالية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله يسعدني أن أتقدم للشعب القطري الكريم بأجمل وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي تذكرنا دائما بمواقف أميرنا الثابتة، والنابعة من أصالة وصدق على مدى السنين.

ويوما… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2024

وتفاعل النشطاء عبر منصة "إكس" مع هذه المناسبة وكتبوا منشورا مباركة لأمير قطر.

بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في حكمه، ويسدد خطاه، ويعزز ازدهار وطننا، ويحفظ الوطن والشعب بحفظه اللهم آمين 🤲 pic.twitter.com/FjURANbYvA — خليفة بن علي آل ثاني 🇶🇦 (@kalthani) June 25, 2024

#ذكري_تولي_سموالشيخ_تميم_بن_حمد_آل_ثاني#25_يوتيو



اشهد ان الشبل من ذاك الاسد

الزعيم الي خلف بعده زعيم



يشهد التاريخ عن سيرة حمد

وفي سماء العليا اعتلى بيرق تميم#تميم_المجد#الحنايا⛵️🇶🇦 pic.twitter.com/1fowNLXKdM — 👸🏻Al7anaya…..الحنايا👸🏻 (@al7anaya2022) June 25, 2024

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في قطر، إثر إعلان والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -في خطاب موجه للشعب القطري- تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.

أرفع التهنئة لسمو الأمير

تميم بن حمد ال ثاني

أمير دولة قطرحفظه الله

بمناسبة

ذكرى توليه مقاليد الحكم — عبدالله الصحفي abdullahhsahafi (@Abdullah141494) June 26, 2024

المصدر: CNN