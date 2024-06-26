 
مباشر

"قدها وقدود يا بو حمد".. تفاعل مع ذكرى تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم في قطر

مجتمع

Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xt32

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مرور 11 عاما على تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر بتاريخ 25 يونيو 2013.

وقال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم تعليقا على هذه المناسبة بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة "إكس": "في الذكرى الغالية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله يسعدني أن أتقدم للشعب القطري الكريم بأجمل وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي تذكرنا دائما بمواقف أميرنا الثابتة، والنابعة من أصالة وصدق على مدى السنين.. ويوما بعد يوم نزداد يقينا بأن قيادة أميرنا أصبحت مثالا يحتذى في خدمة الوطن والشعب وتحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع والثبات على الموقف في كل الأوقات والظروف. حفظ الله أميرنا ووطننا".

وتفاعل النشطاء عبر منصة "إكس" مع هذه المناسبة وكتبوا منشورا مباركة لأمير قطر.

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في قطر، إثر إعلان والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -في خطاب موجه للشعب القطري- تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا