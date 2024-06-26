"قدها وقدود يا بو حمد".. تفاعل مع ذكرى تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم في قطر
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مرور 11 عاما على تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر بتاريخ 25 يونيو 2013.
وقال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم تعليقا على هذه المناسبة بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة "إكس": "في الذكرى الغالية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله يسعدني أن أتقدم للشعب القطري الكريم بأجمل وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي تذكرنا دائما بمواقف أميرنا الثابتة، والنابعة من أصالة وصدق على مدى السنين.. ويوما بعد يوم نزداد يقينا بأن قيادة أميرنا أصبحت مثالا يحتذى في خدمة الوطن والشعب وتحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع والثبات على الموقف في كل الأوقات والظروف. حفظ الله أميرنا ووطننا".
في الذكرى الغالية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله يسعدني أن أتقدم للشعب القطري الكريم بأجمل وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي تذكرنا دائما بمواقف أميرنا الثابتة، والنابعة من أصالة وصدق على مدى السنين.— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2024
ويوما…
وتفاعل النشطاء عبر منصة "إكس" مع هذه المناسبة وكتبوا منشورا مباركة لأمير قطر.
بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى— خليفة بن علي آل ثاني 🇶🇦 (@kalthani) June 25, 2024
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في حكمه، ويسدد خطاه، ويعزز ازدهار وطننا، ويحفظ الوطن والشعب بحفظه اللهم آمين 🤲 pic.twitter.com/FjURANbYvA
#ذكري_تولي_سموالشيخ_تميم_بن_حمد_آل_ثاني#25_يوتيو— 👸🏻Al7anaya…..الحنايا👸🏻 (@al7anaya2022) June 25, 2024
اشهد ان الشبل من ذاك الاسد
الزعيم الي خلف بعده زعيم
يشهد التاريخ عن سيرة حمد
وفي سماء العليا اعتلى بيرق تميم#تميم_المجد#الحنايا⛵️🇶🇦 pic.twitter.com/1fowNLXKdM
يذكر أن الشيخ تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في قطر، إثر إعلان والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -في خطاب موجه للشعب القطري- تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.
أرفع التهنئة لسمو الأمير— عبدالله الصحفي abdullahhsahafi (@Abdullah141494) June 26, 2024
تميم بن حمد ال ثاني
أمير دولة قطرحفظه الله
بمناسبة
ذكرى توليه مقاليد الحكم
المصدر: CNN