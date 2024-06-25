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هنية: نرفض أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان ولن يتغير موقفنا في أي مرحلة من المراحل

إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي

أخبار العالم العربي

إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي
Globallookpress
إسماعيل هنية
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أظهرت صورة حصلت عليها RT رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وهو جالس بجوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي استهدف منزلا للعائلة في مخيم الشاطىء غربي مدينة غزة.

وأظهرت صور أخرى منزل العائلة في مخيم الشاطئ والذي تبين أنه دمر بالكامل جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفه.

إسماعيل هنية وشقيقته التي قضت بالقصف الإسرائيلي
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي
إسماعيل هنية في صورة إلى جوار شقيقته التي قضت بقصف إسرائيلي

وأكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة "مقتل عشرة من أقارب إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية نفذت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة "فرانس برس": "وصلتنا إشارة استغاثة عقب استهداف منزل لعائلة هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

وأضاف "يوجد 10 شهداء وعدد من المصابين جراء الاستهداف لعائلة هنية من بينهم زهر هنية شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس".

وأوضح بصل "تم انتشال شهداء وجرحى ولا زال عدد من الشهداء تحت ركام المنزل نحاول البحث عنهم وإخراجهم".

وأكد أن الطواقم "تواجه صعوبة لعدم توفر الإمكانيات والمعدات اللازمة في رفع الركام".

ونقل القتلى وفق الدفاع المدني إلى المستشفى المعمداني.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق بمقتل 14 فلسطينيا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي طال منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وعرف حتى الآن 10 أشخاص من أبناء عائلة هنية بينهم 6 نساء، فيما لا يزال عدد من الجثث تحت الأنقاض وسط محاولات لانتشالها.

المصدر: RT

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