وزير الدفاع السعودي يصل إلى بكين في زيارة رسمية

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن وزير الدفاع سيعقد خلال الزيارة عددا من اللقاءات لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مجالات التعاون، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة والصين.

وكان، تشانغ هوا، سفير الصين لدى السعودية أكد أن "بلاده تضع تنمية العلاقات مع الرياض أولوية في سياستها الخارجية الشاملة وخصوصا ضمن دبلوماسيتها في الشرق الأوسط" مشيرا إلى أن "بكين والرياض حافظتا منذ فترة طويلة على التواصل المستمر والتنسيق الوثيق لتعزيز السلام والاستقرار العالمي وتحقيق التنمية والازدهار".

وتسير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين.

المصدر: "واس"