الجيش المصري يعلن تحقيق إنجاز غير مسبوق في مصر

شهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع التابعة للجيش المصري مختار عبد اللطيف، إنجاز وتصنيع 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة من إجمالي 80 عربة من إنتاج مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف".

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره واعتزازه بالتعاون الجاد والمستمر مع شركة هيونداي روتم الكورية، مشيدا بخبراتها الفنية المتميزة في مجال صناعة عربات مترو الأنفاق، مشيرا إلى إنجاز وتصنيع 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة مترو بمصنع سيماف بأيدي مهندسين وفنيين وعمال مصريين.

وتابع: "في إطار تحقيق مطالب الهيئة القومية للأنفاق أحد أهم أذرع وزارة النقل، تم الانتهاء من التصنيع طبقا للمخطط الزمني، وذلك بالاستفادة من أحدث الماكينات والمعدات الموجودة بمصنع سيماف بعد التطوير".

وأوضح أن القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع كانت حافزا قويا للتعاون مع شركة هيواندي روتم الكورية في تصنيع عربات مترو الأنفاق منذ الخط الأول لمترو الأنفاق وحتي الخط الثالث للمترو.

وفي ما يتعلق بهذه المرحلة من التعاون، أوضح أن مصنع سيماف نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لعربات مترو الأنفاق، وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد أهمية توطين ونقل التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي لمجالات صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري وتكبير الواردات.

وأشار إلى حرص الهيئة العربية للتصنيع، على إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع شركة هيواندي روتم، لتعظيم الاستفادة من الخبرات الكورية في تصنيع قطارات مترو الأنفاق، طبقا لمتطلبات وزارة النقل، وبالمظهر الحضاري الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

المصدر : الشروق