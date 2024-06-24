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مصر.. الكهرباء تشعل حرائق في قسم شرطة وكلية طب

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مصر.. الكهرباء تشعل حرائق في قسم شرطة وكلية طب
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نشب حريق داخل قسم شرطة الأزبكية وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة له.

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وكشف الفحص الأولي أن ماسا كهربائيا فى التكييف داخل القسم تسبب في تصاعد الأدخنة ونشوب حريق وتم السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد الأدخنة ونشوب حريق داخل قسم شرطة الازبكية وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء ورجال الحماية المدنية الى مكان البلاغ.

فيما اندلع قبل قليل حريق آخر في الطابق الأخير بمبني كلية الطب في جامعة أسيوط، وتحاول قوات الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي باقي المبنى.

المصدر: RT

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