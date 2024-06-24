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مصر.. القبض على المئات من المتسببين في وفاة الحجاج بالسعودية

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مصر.. القبض على المئات من المتسببين في وفاة الحجاج بالسعودية
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ذكرت وسائل الإعلام المصرية أنه تم القبض على 450 سمسارا من المتسببين في وفيات حجاج الزيارة المصريين، حيث سيتم القبض على باقي السماسرة تباعا عند وصولهم للمطارات.

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وقالت المصادر لموقع "القاهرة 24"، إن هناك قائمة كاملة بـ أسماء سماسرة الحج والموجودين خارج البلاد حاليا، ويتم القبض عليهم تباعًا عند وصولهم المطارات المصرية.

وتابعت: تم تحديد السماسرة من الباركود الموجود مع الحجاج، لأن الباركود به تفاصيل الكيان المستخرج منه.

وفي ذات السياق، كشف أحد أصحاب شركات السياحة، عن التخطيط لاجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع مع غرفة شركات السياحة، وذلك لمناقشة ما حدث خلال موسم الحج.

وأضاف أحد أصحاب شركات السياحة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع أكثر من 50 شركة سياحة من الشركات المشاركة في موسم الحج المنتهي، حرصا على سمعة الشركات السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة، السيطرة على أكثر من 35 ألف مكتب سياحي منها ما شارك في موسم الحج الماضي، مضيفا: سيتم غلق ومحاسبة المخالف منها بشكل فوري.

المصدر: القاهرة 24

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