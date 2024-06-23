أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 99 حاجا، ووجود 21 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت الوزارة في بيان يوم الأحد إنه في إطار استمرار الجهود التي تقوم بها الوزارة في "متابعة أوضاع الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله في أثناء أدائهم لمناسك الحج، ومتابعة الحجاج المفقودين، أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 99 حاجاً، ووجود 21 آخرين يرقدون على سرير الشفاء في مستشفيات مكة المكرمة، 16 منهم في حالة حرجة".

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة أنه تم إصدار تصاريح دفن لـ99 حالة منهم ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم، وأنه يجري التنسيق لنقل الـ 16 حاجا المصابين لتلقي العلاج في المملكة فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك.

وأضاف السفير القضاة أنه قد تم العثور على 97 حاجا أردنيا من بين 112 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين.

المصدر: بترا