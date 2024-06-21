"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه ثكنة بيت هلِل وموقع زبدين التابعين للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليتين نفذهما في وقت سابق، استهدف فيهما ثكنة بيت هلِل وموقع زبدين التابعين للجيش الإسرائيلي.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة بيت هلِل وموقع زبدين التابعين لجيش العدو الإسرائيلي".

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق صواريخ "كاتيوشا" باتجاه ثكنة بيت هلِل ولحظة سقوطها وانفجارها، كما أبانت اللقطات لحظة إطلاق صواريخ نحو موقع زبدين وانفجارها.

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ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، فيما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات موجهة لجميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT