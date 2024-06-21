أسرة مغربية تطالب الجزائر بتسليم جثة ابنها

توجهت أسرة مغربية بنداء إلى السلطات الجزائرية لاستعادة جثمان شاب كانت قد لفظته الأمواج إلى شاطئ تاركة بولاية عين تموشنت الجزائرية في 29 مارس الماضي.

ووفق نداء الأسرة الذي نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الشاب الذي يتحدّر من مدينة المضيق كان قد حاول، في 9 مارس 2023، الهجرة نحو سبتة سباحة قبل أن يختفي في ظروف غامضة.

وأشار النداء ذاته إلى أنه بتاريخ 29 مارس 2024، أي بعد حوالي سنة من اختفاء الشاب، "نشرت صفحة تاركة بالشقيقة الجزائر خبر العثور على جثة بأحد شواطئ ولاية عين تيموشنت"، مرفقة بصورة تظهر المعني وهو يرتدي بذلة سوداء.

وبناء على الصورة تعرفت أسرة الشاب على ابنها الذي كان، حسب ما ذكرت يرتدي خاتما مخصصا للخطوبة في يده وسلسلة في عنقه، الأمر الذي دفعها إلى التواصل مع قنصلية المغرب بمدينة وهران لتزويدها بهذه المعطيات.

ووفقا لأسرة المتوفي فإنها لم تتلق أي رد من القنصلية ما دفعها للشروع في تحضير أوراق السفر إلى الجزائر لاستكمال إجراءات التعرف على الجثة ونقلها إلى المغرب من أجل دفنها.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "كل ما تريده أسرة الشاب هو أن لا تقوم السلطات الجزائرية بدفن ابنها باسم مجهول، على اعتبار أنها تمكنت من التعرف عليه. كما تناشد قنصلية المغرب بوهران المساعدة من أجل التمكن من نقل ابنها إلى المغرب".

المصدر: هسبريس