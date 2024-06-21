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"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة تنفيذ عدة عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية بينها موقعا رويسة القرن والرمثا.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا،

  1. شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع. ‏
  2.  استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:12 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏
  3. استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:26 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏
  4.  استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية  موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية 
  5.  استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة".

المصدر: RT

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