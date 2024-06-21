"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة تنفيذ عدة عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية بينها موقعا رويسة القرن والرمثا.
وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداء الذي قام به العدو في ديركيفا،
- شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءًا من الموقع.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:12 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:26 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
المصدر: RT