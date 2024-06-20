الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في "حزب الله" بضربة جوية في دير كيفا في جنوب لبنان (صور + فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس اغتيال القيادي في "حزب الله" فضل إبراهيم بضربة جوية استهدفت سيارة ببلدة دير كيفا في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم القضاء على قائد عمليات حزب الله في بلدة جويا فضل إبراهيم بضربة جوية دقيقة لسلاح الجو في منطقة دير كيفا في جنوب لبنان"، مشيرا إلى أن "إبراهيم كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وقيادة القوات البرية لحزب الله في جويا".

غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت بثلاث صواريخ سيارة في بلدة ديركيفا ومعلومات عن وجود اصابات#جنوب_لبنانpic.twitter.com/6tYisbCPKd — Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) June 20, 2024

وأضاف البيان: "خلال الأشهر القليلة الماضية، عمل إبراهيم على تعزيز قوات حزب الله في جنوب لبنان كجزء من الجهود المبذولة لتحسين القدرات القتالية البرية للحزب"، معلنا أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قصفت قاذفة صواريخ أرض-جو تابعة لحزب الله كانت تشكل تهديدا للطائرات العاملة فوق لبنان في منطقة الريحان".

صوت لبنان: غارة على جيل الريحان قضاء #جزين وقد سمعت اصداء الغارة إلى مدينة #صيدا وشرقها pic.twitter.com/8Gakwua8Z3 — kataeb.org (@kataeb_Ar) June 20, 2024

بدوره أصدر "حزب الله" بيانا نعى فيه إبراهيم، وجاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس إبراهيم حمزة حمادة "فضل" مواليد عام 1985 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأعلن في بيان أنه استهدف "ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا".

المصدر: RT