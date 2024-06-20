مقتل امرأتين بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط غزة

قتلت امرأتان وأصيب آخرون فجر اليوم الخميس بغارة جوية إسرائيلية طالت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل مواطنتين وإصابة 12 آخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة جاد الله في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، وأيضا وسط وغرب مدينة رفح وشرق خان يونس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه "في حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء".

وأشارت الوكالة إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

المصدر: وكالة "وفا"