القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل مسؤول كبير في داعش بسوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء إنها قضت على أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي المسؤول الكبير بتنظيم "داعش" في غارة جوية شنتها في سوريا.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى "تعطيل قدرة "داعش" على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وقالت القيادة المركزية: "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة".

U.S. Central Command Airstrike in Syria Kills Senior ISIS Official



On June 16, U.S. Central Command conducted an airstrike in Syria, killing Usamah Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi, a senior ISIS official and facilitator. His death will disrupt ISIS’s ability to resource and… pic.twitter.com/aCFpvCFfTz — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 19, 2024

وأشارت في بيانها إلى أن الغارة تم تنفيذها في 16 يونيو 2024.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها "ستواصل جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة تنفيذ عمليات لإضعاف القدرات العملياتية لداعش وضمان هزيمته الدائمة".

المصدر: RT