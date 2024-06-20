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القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل مسؤول كبير في داعش بسوريا

أخبار العالم العربي

القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل مسؤول كبير في داعش بسوريا
AFP
طائرة مقاتلة من طراز F-18 - أرشيف -
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قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء إنها قضت على أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي المسؤول الكبير بتنظيم "داعش" في غارة جوية شنتها في سوريا.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى "تعطيل قدرة "داعش" على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وقالت القيادة المركزية: "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة".

وأشارت في بيانها إلى أن الغارة تم تنفيذها في 16 يونيو 2024.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها "ستواصل جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة تنفيذ عمليات لإضعاف القدرات العملياتية لداعش وضمان هزيمته الدائمة".

المصدر: RT

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