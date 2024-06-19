وسيم السيسي: دليل من التوراة يبطل حجة اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين (فيديو)

قال الباحث في تاريخ مصر وسيم السيسي إن الله يقول لإبراهيم عليه السلام في التوراة "أعطيك أرض غربتك" وهو تأكيد على أنه غريب عن أرض المقدس ما يبطل حجة اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين.

وأضاف عالم المصريات خلال فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، أن إبراهيم عليه السلام بعد خروجه من مصر قال لزوجته بحسب التوراة: "لأني نلت خيرا بسببك في مصر، قولي لأبي مالك جرار في فلسطين إنك أختي"، وهذا دليل آخر على وجود ممالك أخرى بهذه الأرض وشعب وأن إبراهيم سيذهب إليها.

كما أشار الدكتور وسيم السيسي إلى أدلة معرفة التوحيد والطهارة عند المصريين القدماء، موضحا أن التوحيد في مصر موجود منذ الأسرة الأولى الفرعونية والدليل على ذلك هو العثور على متون فرعونية مكتوبة على الأهرامات: "واحد أحد ليس له ثاني موجد نفسي بنفسي ليس مثلي أحد".

وأوضح وسيم السيسي أن المصري القديم عرف الوضوء قبل كل صلاة، وعندما تذهب للحج وتقابل باكستاني تسأل عن بيت الطهارة يقول "البردو فيل" وهي كلمة فرعونية قديمة.

ولفت السيسي إلى أن المصري القديم كان يعرف الطهارة وينويها قبل الصلاة كما عرفوا الصيام، والدين والشعائر الدينية.

المصدر: RT + "القاهرة 24"