وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37347 بالإضافة إلى 85372 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 10 شهداء و76 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37347 شهيدا و85372 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، داعية "ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة لضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

المصدر:RT