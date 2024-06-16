نادي الأسير: إسرائيل تعتقل أكثر من 9300 فلسطيني بينهم 75 امرأة و250 طفلا

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن إسرائيل تواصل اعتقال أكثر من 9300 أسير في سجونها، منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلا.

وكشف نادي الأسير خلال استعراضه أبرز المعطيات عن إجمالي أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد غزة" قائلا: "يواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 9300 أسير في سجونه، منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلا".

وأضاف: "هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة والذي يقدر عددهم بالآلاف، وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت عن احتجاز (899) تحت تصنيف (المقاتل غير شرعي)".

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين "يبلغ أكثر من 3400 شخصا".

وأردف: "من بين إجمالي الأسرى نحو 600 أسير ما بين من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكاما مؤبدة بحقهم".

وفي نهاية مايو، أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى تصاعد كبير وغير مسبوق في أعداد الأسرى المصابين بأمراض جلدية معدية في السجون الإسرائيلية، ولاسيما الجرب.

وكان نادي الأسير، قد أصدر بيانا في وقت سابق بين فيه أن غالبية الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم يعانون من مشاكل صحية جسدية ونفسية.

وطالب في وقت سابق كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة بـ"تحمل مسؤوليتها اللازمة وتجاوز الدور المحدود الذي تقوم به في ظل مواجهتنا لمرحلة جديدة في مستوى إجرام وتوحش الاحتلال، ولا تكتف برصد ومتابعة الشهادات وإصدار التقارير والمواقف، بل يتطلب منها أن تتخذ دورا يرتقى بحرب الإبادة التي يواصل الاحتلال فيها بحق شعبنا في غزة وبدعم من قوى دولية".

المصدر: RT