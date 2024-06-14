بـ"الكاتيوشا" و"الفلق".. حزب الله ينشر مشاهد من استهداف الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني مساء الجمعة مشاهد من عملية استهداف مستوطنات كريات شمونة وكفرسولد ومرغليوت شمال إسرائيل بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" و"الفلق".

كما نشر الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف موقعَي مسكافعام والرمثا التابعين للجيش الإسرائيلي ومستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأعلن حزب الله يوم الجمعة في بيانات منفصلة تحصلت RT على نسخة منها، تنفيذ 15 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته في المنطقة الشمالية.

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وقال الحزب إنه قصف مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" و"الفلق" بالإضافة إلى استهداف مبان ‌‏يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف أن المقاومة الإسلامية قصفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابته إصابة مباشرة. ‏

واستهدف أيضا تجمعا لجنود إسرائيليين في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏

وأعلن استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أعلن عن قصف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة.

المصدر: RT