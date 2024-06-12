السعودية تخصص روبوتا ذكيا لتقديم الفتاوى للحجاج بـ11 لغة (صور)

خصصت السلطات السعودية روبوتا توجيهيا ذكيا في المسجد الحرام، ليقدم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ11 لغة عالمية.

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ووظفت رئاسة الشؤون الدينية السعودية التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، من خلال تعزيز الروبوتات الذكية لتوجيههم بكيفية أداء المناسك، وتقديم الفتوى عن الحرمين إلكترونيا.‏

‏ويعمل الروبوت التوجيهي بـ11 لغة، وهي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية.

‏ويحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام، من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

كما يحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عال في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت.

ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية "واي فاي" وبسرعة "5 غيغا هرتز، تمكن من انتقال سريع وعال للبيانات.

فتوى العلماء والمشايخ في الحرمين رقميا..إثراء تجربة ضيوف الرحمن بـ(11) لغة عالمية.. قصة نجاح إدارة إجابة السائلين ..من الكرسي التقليدي إلى الروبوت التوجيهي



مرت مراحل الإجابة على إستفسارات السائلين الشرعية وفتوى العلماء والمشايخ في الحرمين الشريفين ؛خلال العقود الماضية؛عبر… pic.twitter.com/LExFQb48iY — رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) June 12, 2024

المصدر: RT