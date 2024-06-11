"حزب الله" يعلن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا
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أعلن "حزب الله" أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا، بالإضافة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية ليل أمس.
وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة:
- تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لطائرة صهيونية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الاجواء اللبنانية على الفور.
- استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".
المصدر: RT