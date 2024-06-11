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"حزب الله" يعلن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا

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Gettyimages.ru
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أعلن "حزب الله" أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا، بالإضافة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية ليل أمس.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة:

  • تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية  منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لطائرة صهيونية معادية انتهكت الاجواء ‏اللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض -  جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور.‏
  • استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء  تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ‏مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

المصدر: RT 

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