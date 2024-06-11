ولي العهد الكويتي الجديد يلتقي أسرة آل الصباح في قصر بيان (فيديو)

التقى ولي العهد الكويتي الجديد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بأسرة آل الصباح في ديوان الأسرة بقصر بيان.

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وألقى صباح خالد الحمد، أمس الاثنين، كلمة بهذه المناسبة، مستذكرا فيها مواقف حكام دولة الكويت وشعبها في مواجهة أصعب الظروف والتحديات التي مرت بها البلاد.

وأكد ولي العهد الكويتي على ضرورة استكمال مسيرة الريادة نحو مزيد من التقدم والازدهار للوطن، في ظل قيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي وقت سابق، أصدر أمير الكويت أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد وليا للعهد، بعدما صدر أمر بتزكيته.

وكان مشعل الأحمد قد أعلن الشهر الماضي عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يلتقي بأسرة آل الصباح الكرام في ديوان الأسرة بقصر بيان#فيديو_كونا#كونا#الكويتpic.twitter.com/pZJ2yxgE8v — كونا KUNA (@kuna_ar) June 10, 2024

المصدر: كونا