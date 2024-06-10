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بريطانيا: على "حماس" أن تقبل شروط الاتفاق مع إسرائيل وتطلق سراح الرهائن

أخبار العالم العربي

بريطانيا: على
Legion-Media Justin Ng / Avalon
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رحبت الخارجية البريطانية بقرار مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية حركة "حماس" لقبول شروط الصفقة مع إسرائيل وإطلاق سراح كافة الرهائن.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان له بهذا الصدد، يوم الاثنين: "أرحب بقرار مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن الرهائن. وهذه خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع".

وتابع: "لا يمكن أن تكون هناك أي مبررات، وعلى "حماس" قبول هذه الصفقة التي ستسمح بإنهاء المواجهة ومعاناة الناس".

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وأشار كاميرون إلى "الوضع الكارثي" في قطاع غزة، محملا "حماس" المسؤولية ومتهما اياها بعرقلة وقف إطلاق النار.

وأضاف: "ندعو كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة. الآن الوقت مناسب للدبلوماسية أكثر مما كان في أي وقت مضى".

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، يدعو إلى تأييد المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس". وصوت إلى جانب القرار 14 عضوا في المجلس من أصل 15، مع امتناع روسيا عن التصويت.

المصدر: تاس

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