"حماس": إسرائيل "كيان منبوذ وعلى قائمة العار لمرتكبي قتل الأطفال"

وصف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، إسرائيل "بالكيان المنبوذ" وجيشها "بعصابة من القتلة المتعطشة للدماء"، تعليقا على قصف إسرائيل الأخير لمدرسة تؤوي النازحين.

وقال الرشق في بيان صحفي: "مجددا نتنياهو وجيشه وأركان حكومته يُصابون بالهستيريا والذعر بسبب إدراج إسرائيل على قائمة العار (اللائحة السوداء) لمرتكبي قتل الأطفال".

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وأضاف: "إسرائيل كيان منبوذ وملاحق أمام المحاكم الدولية".

وأكد الرشق أن القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي النازحين في مخيم النصيرات في غزة هو "جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي تمت قصدا عن عمد، ومزاعم الاحتلال وجود مقاومين بين النازحين كذب مفضوح وسخيف".

وشدد على أن لا شيء يمكن أن يبرر جريمة قصف المدنيين العزل من النساء والأطفال.

واختتم الرشق: "جيش الاحتلال بلا أخلاق.. وهو عصابة من القتلة المتعطشين للدماء والانتقام".

وقد شنت الطائرات الإسرائيلية يوم الجمعة غارة على أحد مراكز الإيواء في مخيم الشاطئ غرب غزة ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف الفلسطينيين.

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ويأتي ذلك عقب مجزرة إسرائيلية أخرى نفذها الطيران الإسرائيلي فجر الخميس بقصف مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي إلى 36731 قتيلا بالإضافة إلى 83530 جريحا.

المصدر:RT