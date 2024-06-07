مراسلنا: أكثر من 200 قتيل فلسطيني خلال 5 أيام بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة

أفاد مراسل RT بأن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا خلال الأيام الـ5 الماضية بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة بفعل القصف المكثف ومحاولات التوغل الإسرائيلي.

وذكر مراسلنا أيضا أن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

هذا وقتل شخصان بقصف قرب منطقة أبو هولي جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم

كما وصلت 5 إصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة خزاعة شرق خانيونس.

واندلع حريق في محيط دوار أبو الروس بمخيم البريج وسط القطاع نتيجة القصف المدفعي المتواصل على المخيم منذ ساعات.

المصدر: RT