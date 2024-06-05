"المقاومة الإسلامية في العراق" تعرض مشاهد لاستهدافها بطيران مسيّر هدفا حيويا إسرائيليا

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم، مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسيّر نحو هدف حيوي إسرائيلي في سواحل البحر الميت.

وقال الإعلام الحربي التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليـوم الثلاثاء الموافق 2024/6/4 ، هدفا حيويا في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن "استمرارها في دك معاقل الأعداء". كما هاجمت يوم أمس، بالطيران المسير "هدفا حيويا" في مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

إقرأ المزيد

المصدر: RT