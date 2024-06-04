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إخلاء آخر مستشفى للهيئة الطبية الدولية برفح وسط تحذيرات من كارثة إنسانية (فيديو)

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إخلاء آخر مستشفى للهيئة الطبية الدولية برفح وسط تحذيرات من كارثة إنسانية (فيديو)
Legion-Media
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ذكر مراسل RT مساء اليوم أنه تم إخلاء آخر مستشفى للهيئة الطبية الدولية بشكل كامل في مدينة رفح، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية خطيرة.

وكان المستشفى الميداني التابع للهيئة الطبية الدولية يقدم خدماته الصحية الطارئة للمرضى والمصابين في رفح.

وأوضح مراسل RT أن "مستشفى الهيئة الطبية الدولية في مدينة رفح تم إخلاؤه إلى دير البلح، وسط تحذيرات من خطورة الوضع خاصة أنه لا يوجد أي مستشفى أو نقطة طبية في مدينة رفح".

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية من "كارثة إنسانية خطيرة بعد أنباء عن إخلاء آخر مستشفى في مدينة رفح".

وفي السياق أكد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة حسام أبو صفية الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تستهدف المنظومة الصحية في القطاع بشكل واضح أمام أعين الجميع، وتحاول قسريا إخراج كافة المنظومات الصحية في الشمال.

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وسبق أن حذرت منظمات أممية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية والطواقم الطبية، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات واستهدف العديد من المستشفيات وأخرجها عن الخدمة، ما فاقم الأوضاع داخل قطاع غزة.

المصدر: RT

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