الكويت تتجه لاستبدال أسماء الأشخاص بالأرقام في تسمية شوارعها

بدأت السلطات الكويتية بتطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع في الدولة، عبر إجراء جذري يتمثل باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والتوجه نحو ترقيمها.

وذكرت صحيفة "المجلس" أن وزارة الأشغال "بدأت باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين".

وأشارت إلى أن توجه الوزارة يقوم على استبدال أسماء الشوارع و"التوجه نحو ترقيمها"، بمعنى وضع أرقام لها بدلا عن أسماء الأشخاص، مبينة أن تسمية بعض الشوارع ستقتصر فقط "على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول".

وقالت الوزارة إن تسمية بعض الشوارع الأخرى بأسماء الدول والعواصم يتم "تبعا للمعاملة بالمثل".

فيديو / وزارة الاشغال تبدأ باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين للتوجه نحو ترقيمها.



• قصر التسمية على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول وتسمية الدول والعواصم تبعاً للمعاملة بالمثل. pic.twitter.com/cO66vDQ3tM — المجلس (@Almajlliss) June 3, 2024

يذكر أن هذه العملية تساهم في تبسيط حركة التنقل عبر أجهزة تتبع المواقع العالمية (جي بي أس)، وخاصة بالنسبة للأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية.

المصدر: RT