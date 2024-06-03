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حريق هائل بمحطة وقود في بنغازي الليبية يثير الذعر بين السكان (صور)

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حريق هائل بمحطة وقود في بنغازي الليبية يثير الذعر بين السكان (صور)
Legion-Media
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شهدت منطقة شبنة المساكن في بنغازي شرق ليبيا يوم الاثنين، حادثة مروعة حيث اندلعت النيران في محطة وقود إثر اشتعال شاحنة وقود.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق اندلع بسرعة كبيرة، مما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في سماء المنطقة.

حريق هائل بمحطة وقود في بنغازي الليبية يثير الذعر بين السكان (صور)

وقد هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة.

حريق هائل بمحطة وقود في بنغازي الليبية يثير الذعر بين السكان (صور)
حريق هائل بمحطة وقود في بنغازي الليبية يثير الذعر بين السكان (صور)

وأشار شهود العيان إلى أن الحريق تسبب في حالة من الهلع بين السكان، الذين بادروا بإخلاء المنطقة المجاورة للمحطة خوفا من انفجارات محتملة.

حريق هائل بمحطة وقود في بنغازي الليبية يثير الذعر بين السكان (صور)

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية حول وقوع إصابات بشرية، لكن الحادث تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة وعدد من السيارات القريبة. فيما تجري السلطات المحلية تحقيقا لتحديد أسباب اشتعال النار في شاحنة الوقود.

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المصدر: RT

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