تونس.. إيداع 8 أشخاص السجن لتجارتهم بالبشر وغسيل الأموال (صور)

قالت السلطات التونسية يوم الاثنين إنه تم إيداع 8 أشخاص السجن من أجل الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.

وفي التفاصيل قالت الإدارة العامة للحرس الوطني إنه وفي إطار العمل على كشف مصادر وكيفية تمويل المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وفي نطاق عمل أمني مشترك بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (إقليم صفاقس) مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية، أمكن من إماطة اللثام عن شبكة تتكوّن من 8 أشخاص تونسيين من بينهم 5 نساء ومنظم عمليات إبحار خلسة.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن أفرادها ساهموا في تمكين المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء لقاء مبالغ مالية ناهزت 230 ألف دينار (75 ألف دولار) من خلال سحب الحوالات البريدية، بالإضافة إلى مساعدتهم على الإقامة غير الشرعية بمعتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس جنوب تونس.

وأكدت الإدارة أن العمليات الميدانية من مداهمات وتفتيش، أسفرت عن حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 65 ألف دينار (21 ألف دولار)، وسيارة فاخرة وعقود منقولات تم اقتناؤها بغاية غسيل الأموال.

وأفادت بأنه وبإحالة جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية بصفاقس، أذنت بإصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم من أجل "الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال".

المصدر: RT