المصالح الأمنية الجزائرية تفك لغز جريمة قتل شخص وحرق سيارته شمال وسط البلاد

قررت محكمة ولاية الأغواط شمال وسط الجزائر، إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحرق سيارة المجني عليه.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ماضي بولاية الأغواط، في بيان أنه "بتاريخ 22 مايو 2024 تم التبليغ عن اختفاء المدعو (ح.م)، حيث تم فتح تحقيق معمق من قبل عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بأمن ولاية الأغواط".

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وأضافت: "بتاريخ 2024/05/26 تم العثور على جثة المعني بالمنطقة المسماة (قليب الطير) بصحراء بلدية عين ماضي وعلى بعد 100 كلم من هذا المكان تم العثور على سيارة الضحية المتوفي، محترقة كليا".

وذكر البيان أن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية 5 أشخاص مشتبه فيهم، وتم اليوم السبت تقديمهم أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحة وضع النار عمدا في مركبة ضد اثنين من المتهمين والمشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد باقي المتهمين".

كما أشار البيان إلى أنه "بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإبداعهم الحبس المؤقت".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية