المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 70 شخصا قتلوا في الساعات الـ 24 الأخيرة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم السبت، إن إسرائيل "ارتكبت فظائع" في مدينة جباليا شمال القطاع وإن أكثر من 70 فلسطينيا قتلوا بالساعات الـ 24 الأخيرة جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان أن "طواقم الإسعاف تواصل انتشال جثامين الشهداء في جباليا شمال غزة".

وأشار إلى أن "الواقع الإنساني بشمال القطاع يزداد سوءا والسكان في العراء بعد استهداف مراكز الإيواء".

وأردف: نقترب من مجاعة حقيقية في مناطق شمال قطاع غزة والسكان لا يجدون ما يسد رمقهم".

واعتبر المكتب الإعلامي أن "أي اتفاق لا يتضمن فتح كافة معابر القطاع منقوص ويفاقم مأساة السكان".

وأكد أنه "لا بديل عن فتح كافة معابر القطاع وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل".

وذكر الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، امس الجمعة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابها من مخيم جباليا، دمرت معظم منازل المخيم بشكل كلي، ودمرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، ودمرت السوق المركزي بشكل كامل، ودمرت المولدات الكهربائية الرئيسية بشكل كامل في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، كما دمرت الطابق الخامس من مستشفى العودة شمال قطاع غزة".

وانسحب الجيش الإسرائيلي الجمعة، من شمال قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 20 يوما، مخلفا دمارا واسعا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا.

المصدر: RT