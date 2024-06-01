رئيس حزب الائتلاف الجمهوري يحذر من الهيمنة الأمريكية الأوروبية على الوضع الليبي

اتهم عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، الولايات المتحدة بالسيطرة على البعثة الأممية في ليبيا، مشيرا إلى أن تحركات واشنطن والاتحاد الأوروبي ساهمت في وجود حكومتين ليبيتين.

وأشار عقيل إلى أن تحركات واشنطن والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجرد الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد من شرعيتها والمساواة بينها وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة .

وأكد أن التحركات الدولية لا تعترف بوجود سلطة أمر واقع، مما يضعف قدرة الأطراف الليبية على مقاومة الهجرة غير الشرعية والسيطرة على الحدود، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

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وأوضح عقيل أن الخطوة الأولى لاستعادة سيادة وهيبة الدولة الليبية تكمن في توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة لمواجهة الجرائم والمشاريع المريبة التي يخطط لها من قبل القوى الأجنبية.

كما حذر من المخاطر التي تواجه ليبيا في ظل الانقسام الدولي حول الوضع الراهن، وأشار إلى استمرارية عمليات توطين المهاجرين التي أدت إلى وصول أعداد المهاجرين إلى نحو 3 مليون، محذرا من أزمات مستقبلية قد تنجم عن وجود الكثير من المواليد بدون وثائق رسمية.

واختتم عقيل تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الخطوات التي يجب أن تُتخذ بشأن ليبيا، تُقررها القوى الأجنبية، ما يدفع البلاد نحو المزيد من التحديات والمخاطر في المستقبل.



المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية