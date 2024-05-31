"قوات سوريا الديمقراطية": مقتل اثنين من عناصرنا في قصف تركي استهدف نقطة عسكرية في منطقة تل حميس

قال المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في بيان مساء الجمعة إن اثنين من عناصره قتلا في قصف شنته طائرات مسيرة تركية عصر الجمعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن القوات التركية قصفت نقطة عسكرية تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة تل حميس شمال شرق مدينة الحسكة السورية.

وأفاد بأن القصف استهدف أيضا سيارتين إحداهما تدخلت لإسعاف الجرحى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن بلاده لن تتردد في شن هجوم جديد بشمال سوريا إن أجرت جماعات يقودها أكراد انتخابات في المنطقة.

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وأعلنت إدارة منطقة يقودها أكراد وتسيطر على شمال وشرق سوريا خططا لإجراء انتخابات بلدية في 11 يونيو المقبل.

ويجرى التصويت لاختيار العمد في الحسكة والرقة ودير الزور وشرق حلب.

وتعتبر تركيا التي شنت عمليات عسكرية في العمق السوري في الماضي، ذلك "خطوة من جانب الميليشيات الكردية السورية نحو إنشاء كيان كردي مستقل قرب حدودها".

ووصفت الانتخابات المزمعة بأنها تهديد لـ"سلامة أراضي سوريا وتركيا".

المصدر: RT