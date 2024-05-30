منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعلق عملها في رفح

أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية تعليق عمل مطبخها الرئيسي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المدينة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عبر منصة "إكس" اليوم الخميس إن "الهجمات المستمرة اضطرتنا إلى تعليق عمل مطبخنا الرئيسي في رفح، ونقل العديد من مطابخ مجتمعنا إلى الشمال".

وشدد البيان على أن "الوضع في المنطقة خطير" مؤكدا أن "فريق المطبخ المركزي العالمي في فلسطين لا يزال رغم كل شيء يواصل أنشطته كل يوم".

وأشارت إلى أنها وزعت 100 ألف وجبة في المنطقة، أمس الأربعاء، وأنها ستزيد طاقتها الإنتاجية بدخول 58 شاحنة مساعدات إلى غزة هذا الأسبوع.

In the face of Israeli operations in Rafah, countless families are being forced to flee once again. Ongoing attacks have forced us to pause work at our main kitchen in Rafah and relocate many of our community kitchens further north. The situation is dire but WCK's Palestinian… pic.twitter.com/9BdON26kal — World Central Kitchen (@WCKitchen) May 28, 2024

يذكر أن 7 من موظفي "المطبخ المركزي العالمي" قتلوا في 1 أبريل الماضي في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرتهم مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وقد قتل عمال الإغاثة بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر.

والقتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين.

المصدر: RT