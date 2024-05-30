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منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعلق عملها في رفح

أخبار العالم العربي

منظمة
Legion-Media
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أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية تعليق عمل مطبخها الرئيسي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المدينة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عبر منصة "إكس" اليوم الخميس إن "الهجمات المستمرة اضطرتنا إلى تعليق عمل مطبخنا الرئيسي في رفح، ونقل العديد من مطابخ مجتمعنا إلى الشمال".

وشدد البيان على أن "الوضع في المنطقة خطير" مؤكدا أن "فريق المطبخ المركزي العالمي في فلسطين لا يزال رغم كل شيء يواصل أنشطته كل يوم".

وأشارت إلى أنها وزعت 100 ألف وجبة في المنطقة، أمس الأربعاء، وأنها ستزيد طاقتها الإنتاجية بدخول 58 شاحنة مساعدات إلى غزة هذا الأسبوع.

يذكر أن 7 من موظفي "المطبخ المركزي العالمي" قتلوا في 1 أبريل الماضي في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرتهم مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وقد قتل عمال الإغاثة بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر.

والقتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين.

المصدر: RT

 

 

 

 

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