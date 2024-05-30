مراسلنا: مقتل 7 فلسطينيين على الأقل في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على مركز للنازحين شمال قطاع غزة

أفاد مراسلنا اليوم الخميس، بمقتل 7 فلسطينيين على الأقل في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية، استهدف مركزا للنازحين شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك، بينما حاصرت طائرات "كواد كابتر" وقناصة الجيش الإسرائيلي عددا من الأهالي في منطقة "الهوجا" بالتزامن مع قصف مدفعي في محيط مخيم جباليا، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف مجموعة من المواطنين في المخيم.

بالإضافة إلى ذلك، قتل فلسطيني وجرح 6 آخرون، إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم.

وقتل 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بقصف استهدف منزلا لعائلة زقوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، قال مراسلنا إن القوات الإسرائيلية نسفت مباني سكنية شرق مدينة رفح، كما قصفت مناطق مأهولة في مختلف مناطق رفح وسط صعوبة في وصول سيارات الإسعاف إلى مناطق القصف.

المصدر: RT