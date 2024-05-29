تونس.. شهران سجن وغرامة مالية بحق ناشطة مدنية بسبب المرسوم 54

أصدرت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن وغرامة مالية بحق ناشطة في المجتمع المدني، وجهت لها تهمة "ترويج إشاعات ومعلومات كاذبة الغرض منها الإضرار بالأمن العام".

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وقال الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، إن المحكمة الابتدائية بالقصرين أصدرت حكما يقضي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية تقدر بمبلغ قيمته 2000 دينار، مع تحجير الإدلاء بشهادة لمدة 5 سنوات، بحق ناشطة في المجتمع المدني بالجهة، من أجل قضية مرفوعة في حقها على معنى المرسوم 54.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين كانت قد أذنت بالاحتفاظ بالناشطة الأسبوع الماضي بناء على شكاية تقدم بها المستشفى الجهوي بالقصرين، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق "بترويج إشاعات ومعلومات كاذبة الغرض منها الإضرار بالأمن العام"، وفق المتحدث باسم محاكم القصرين.

المصدر: راديو موزاييك