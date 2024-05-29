الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 5 مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" عن إسقاط القوات الأمريكية لـ 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر، أطلقها الحوثيون من أراضي اليمن.

وأوضحت القيادة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن إسقاط المسيرات تم بين الساعة 10:04 صباحا و1:30 بعد الظهر بتوقيت صنعاء، يوم الثلاثاء 28 مايو.

وأضافت أنه "تم التحديد أن تلك الأنظمة كانت تمثل خطرا مباشرا على السفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ تلك الخطوات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا بالنسبة للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".

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وأشارت "سينتكوم" في بيانها كذلك إلى أن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر بين الساعة 12:05 و1:40 بعد الظهر بتوقيت صنعاء، وأن هناك تقارير عن إصابة سفينة يونانية تحت علم جزر مارشال بثلاثة صواريخ، وهي واصلت رحلتها دون وقوع إصابات.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستستهدف سفنا، تعتبرها مرتبطة بإسرائيل، ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشكلت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما تحالفا تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. ووجهت منذ يناير الماضي ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وبعد ذلك أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون السفن المرتبطة بتلك الدول أيضا.

المصدر: RT