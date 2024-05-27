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ألمانيا تخصص مساعدات إضافية لقطاع غزة بقيمة 39 مليون يورو

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ألمانيا تخصص مساعدات إضافية لقطاع غزة بقيمة 39 مليون يورو
Legion-Media APAimages
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية تخصيص مساعدات إضافية لسكان قطاع غزة بقيمة 39 مليون يورو.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها بهذا الصدد، يوم الاثنين، إن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا. ولتخفيف المعاناة قامت ألمانيا بزيادة المساعدات الإنسانية بعدة أضعاف".

وأشارت إلى أن الـ 39 مليون يورو المخصصة ستنفق على شراء مستشفيات متنقلة وأنظمة تنقية للمياه.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات الإنسانية لفلسطين نحو 289 مليون يورو، منها 214 مليون يورو مساعدات جديدة منذ 7 أكتوبر عام 2023.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورت على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل ردا على هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر، والتي لا تزال مستمرة.

المصدر: تاس

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