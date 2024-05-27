مركز الملك سلمان للإغاثة يعلن تسيير باخرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى فلسطين والسودان

أعلن عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة تسيير باخرتين من ميناء جدة محملتين بالمساعدات الإغاثية إلى فلسطين والسودان.

وقال الربيعة: "تحمل الباخرة الإغاثية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على متنها سلالا غذائية ومواد إيوائية ومولدات كهربائية ومعدات ثقيلة كالجرافات وصهاريج المياه والرافعات الشوكية وغيرها، وستتجه إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وبذلك يبلغ إجمالي وزن المساعدات المقدمة للقطاع حتى الآن عبر الجسرين الجوي والبحري والمتمثلة بـ 8 سفن و 50 طائرة أكثر من 6500 طن".

فيديو | د. عبد الله الربيعة لـ #الإخبارية: تدشين السفينة الـ 8 لغزة تحمل مواد إغاثية وإيوائية وصهاريج مياه pic.twitter.com/VQzRSuiLpQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2024

وأضاف: "تحمل الباخرة رقم 31 لإغاثة الشعب السوداني على متنها مواد غذائية و إيوائية وطبية، وستتجه إلى ميناء سواكن السوداني في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة تمهيدا لتوزيعها في المناطق السودانية المستهدفة والإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا، وبذلك يبلغ إجمالي وزن المساعدات المقدمة للسودان حتى الآن من خلال الجسرين الجوي والبحري والمتمثلة بـ 31 سفينة و 13 طائرة أكثر من 14 ألف طن".

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي في إطار "دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم".

المصدر:RT