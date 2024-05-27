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أبو الغيط يدعو لضم جريمة رفح للمحاكم الدولية

أخبار العالم العربي

أبو الغيط يدعو لضم جريمة رفح للمحاكم الدولية
AP
بقايا القصف الإسرائيلي على رفح
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دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم "لضم جريمة رفح للمحاكم الدولية حتى يتعزز لدى هيئاتها ملف الأدلة ضد إسرائيل".

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وقال أبو الغيط في منشور على منصة "إكس": "للاسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للاونروا في منطقة رفح مساء أمس".

مضيفا: "نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتي يتعزز لدي هيئاتها ملف الأدلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعليا للعدالة الدولية".

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا بمقتل 35 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 آخرين في الضربة الأخيرة التي وجهها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد لخيام النازحين غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الليلة الماضة.

المصدر: RT

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