الرئيس التونسي يجري تغييرا حكوميا جزئيا شمل وزارة الداخلية

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت، تعديلا جزئيا على الحكومة، شمل عددا من الوزارات، بينها وزارة الداخلية.

وعين الرئيس التونسي في إطار هذا التعديل خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي.

كذلك عين سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.

وأدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام الرئيس الذي استقبل، إثر ذلك، رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير الداخلية السابق ووزير الشؤون الاجتماعية السابق.

المصدر: RT