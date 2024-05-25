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فنزويلا تدعم دعوة جنوب إفريقيا "لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين"

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فنزويلا تدعم دعوة جنوب إفريقيا
Legion-Media
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أعلنت الخارجية الفنزويلية أن كراكاس تدعم دعوة جمهورية جنوب إفريقيا للمجتمع الدولي إلى "وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وقالت الخارجية في بيان، نشر على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، إن فنزويلا "تدعم جهود جمهورية جنوب إفريقيا التي تبذلها ضمن مختلف الأجهزة الدولية من أجل وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل النظام الإسرائيلي، التي أصبحت ممكنة فقط بمساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين تمكنا من شل هيئة الأمم المتحدة".

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وأعادت الخارجية الفنزويلية إلى الأذهان كلمات الرئيس الراحل لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا حول أن "حريتنا لن تكون كاملة بدون حرية الفلسطينيين".

وأكدت الخارجية أن فنزويلا "ستواصل على كافة المنصات الدولية المطالبة بوقف الإبادة الجماعية وإحالة المسؤولين عن هذه الهمجية إلى المحكمة ومعاقبتهم".

المصدر: تاس

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