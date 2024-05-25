الحوثيون يعتزمون الإفراج عن 100 أسير من قوات الحكومة

أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى في بيان يوم الجمعة أن الحوثيين سيطلقون سراح 100 أسير من قوات الحكومة يوم السبت.

وجاء في البيان "بتوجيهات كريمة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي… سنقوم يوم غد السبت… بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد، سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر".

وكانت آخر مرة أفرج فيها الحوثيون عن أسرى في أبريل نيسان 2023 عندما جرت مبادلة 250 حوثيا مقابل 70 فردا من قوات الحكومة اليمنية.

المصدر: رويترز