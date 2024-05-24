بري يؤكد تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701 وحقه في الدفاع عن أرضه

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701 وبحقه في الدفاع عن أرضه ومقاومة أي محاولة لفرض التوطين سواء للنازحين السوريين، أو اللاجئين الفلسطينيين.

وفي رسالته بمناسبة ذكرى التحرير، قال بري: "نجدد التزامنا وتمسكنا بالقرار الأممي رقم 1701 بكافة بنوده ومندرجاته وأن المسؤولية عن خرق هذا القرار منذ لحظة صدوره هي إسرائيل بأكثر من 30 ألف خرق برا وبحرا وجوا"، مؤكدا أنه "بالتوازي فإن لبنان متمسك بحقه بالدفاع عن أرضه بكافة الوسائل المتاحة في مواجهة العدوانية الإسرائيلية ولإستكمال تحرير ما تبقى من أرضه المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة والشطر الشمالي من قرية الغجر والنقاط الحدودية المتحفظ عليها مع فلسطين المحتلة وصولا إلى النقطةb1 عند رأس الناقورة".

وشدد على أن "لبنان منفتح للتعاون الإيجابي مع أي جهد دولي يهدف الى لجم العدوانية الإسرائيلية وهو غير مستعد للتفريط بأي حق من حقوقه السيادية"، مشير إلى "ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدولية والإقليمية لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كمدخل أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

يذكر أنه ذكرى التحرير أو كما تعرف بلبنان بعيد المقاومة والتحرير هو يوم 25 مايو من كل عام، وهو تاريخ خروج الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في العام 1978.

وفي 22 مايو 2000 تم تحرير القرى التالية حولا ومركبا وبليدا وبني حيان وطلوسة وعديسة وبيت ياحون وكونين ورشاف ورب ثلاثين.

وفي 23 مايو 2000 تحررت بلدات بنت جبيل وعيناتا ويارون والطيري وباقي القرى المجاورة.

وفي هذا اليوم اقتحم الأهالي معتقل الخيام وفتحوا أبوابه وحرروا الأسرى. وفي 24 مايو 2000 تقدم الأهالي والمقاومون إلى قرى وبلدات البقاع الغربي وحاصبيا وقراها، أما في ليل 24 أيار 2000 فكان الاندحار لآخر جندي إسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي حيث أعلن 25 أيار 2000 عيدا للمقاومة والتحرير على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللبناني الأسبق سليم الحص.

المصدر: RT