سلطان عُمان في زيارة دولة إلى الأردن (صور)

استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس الأربعاء سلطان عُمان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة دولة للمملكة.

وكان في الاستقبال الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للسلطان، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، والسفير الأردني في سلطنة عُمان، والسفير العُماني في الأردن وأركان السفارة العُمانية.

مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان #عُمان، في مطار ماركا #الأردن



An official welcoming ceremony is held for #Oman Sultan Haitham bin Tariq at Marka Airport#Jordanpic.twitter.com/fvIS59QlQt — RHC (@RHCJO) May 22, 2024

ورافقت طائرة السلطان لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا به. ولدى وصول موكبه إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة).

جلالة الملك عبدالله الثاني يقيم مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية تكريما لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان #عُمان، والوفد المرافق، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد#الأردنpic.twitter.com/XydsXFdHUr — RHC (@RHCJO) May 22, 2024

وتزينت شوارع في العاصمة عمّان برايات علمي الأردن وسلطنة عُمان، ورفعت اليافطات التي حملت عبارات ترحيبية بالسلطان هيثم بن طارق.

جلالة الملك عبدالله الثاني يمنح جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان #عُمان، قلادة الحسين بن علي تقديرا لجلالته وتعميقا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لجلالة السلطان إلى #الأردنpic.twitter.com/GHRK0MjPbY — RHC (@RHCJO) May 22, 2024

وعقد الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق مباحثات في قصر بسمان الزاهر، أكدا خلالها اعتزازهما بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، وأهمية توسيع فرص التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

وتسلم العاهل الأردني من سلطان عُمان، وسام آل سعيد، وهو أرفع وسام عُماني، ومنح الملك عبد الله السلطان قلادة الحسين بن علي، التي تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان #عُمان، يعقدان مباحثات في قصر بسمان الزاهر أكدا خلالها اعتزازهما بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، وأهمية توسيع فرص التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية #الأردنpic.twitter.com/m8lNohp6je — RHC (@RHCJO) May 22, 2024

ولاحقا، أقام الملك عبدالله الثاني مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية على شرف السلطان هيثم بن طارق، والوفد المرافق، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني.

جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان #عُمان، خلال التوجه إلى قصر بسمان الزاهر في الديوان الملكي الهاشمي محاطين بالموكب الأحمر#الأردنpic.twitter.com/SopmK89zUx — RHC (@RHCJO) May 22, 2024

ويرافق السلطان في الزيارة، التي تستمر ليومين، وفد رسمي رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، وبلعرب بن هيثم آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، وعددا من المسؤولين.

المصدر: RT+ المملكة