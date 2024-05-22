 
مباشر

العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة (صور)

أخبار العالم العربي

العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة (صور)
Globallookpress
دمار في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlej

استقبل العراق يوم الأربعاء في مطار بغداد الدولي الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين في غزة ترافقهم حالات من المرضى من ذوي الحالات المستعصية، لعلاجهم.

وقال وكيل وزارة الصحة هاني العقابي إنه "بتكليف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي استقبلنا مجموعة من 27 جريحا من أهالي غزة بينهم مصابون ببعض الأمراض المستعصية".

وأضاف أنها "الوجبة الأولى وتضم عددا من الأطفال والنساء وكبار السن مع مرافقيهم البالغ عددهم 42".

وصرح بأن "هنالك عددا من الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة ضمن الوجبة وسوف يتم علاج جميع الجرحى بمدينة الطب في العاصمة بغداد".

وأفاد هاني العقابي بأن "وزارة الصحة هيأت كافة المستلزمات من نقل واستقبال وتوفير كافة الكوادر الطبية تلبية لتوجيهات رئيس الوزراء الذي أمر بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الغذائية للشعب الفلسطيني".

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة وستتبعها جولات لاحقة تباعا.

العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة (صور)
العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة (صور)
العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة (صور)
العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة (صور)
العراق يستقبل أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين في غزة (صور)

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز