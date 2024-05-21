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الرئيس التونسي: سياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي: سياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية
RT
الرئيس التونسي قيس سعيد
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن سياسة الدولة لا يجب أن تقوم على الرتق وعلى مقاربات قطاعية بل يجب أن تكون قائمة على تصور لمشروع تحرير كامل للمواطن وللوطن.

وأضاف سعيد لدى اجتماعه بوزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي يوم الثلاثاء: "نسير اليوم بثبات من أجل وضع منظومة تشريعية جديدة لتقطع مع الإرث القانوني الذي ورثته تونس وصار باليا هذا فضلا عن الفساد والظلم والحيف والإقصاء".

وصرح الرئيس التونسي بأن هذه المرحلة التي تعيشها تونس تقتضي تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.

وأفاد بأن خطاب الأزمة الذي كان سائدا يهدف إلى تبرير عدم تطوير التشريعات التي يصبو إليها الشعب التونسي.

وأوضح أن خطاب الأزمة كان أداة من أدوات الحكم واليوم صار أداة من أدوات التشكيك في سياسة الدولة.

المصدر: RT

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