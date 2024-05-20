جامعة قازان تمنح الدكتوراه الفخرية لسفير دولة قطر لدى روسيا ـ صور

منحت جامعة قازان في جمهورية تتارستان سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني- سفير دولة قطر لدى روسيا درجة الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديرا لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد سعادة السفير بهذا الخصوص، على تطور العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، وتقدم بخالص الشكر للحضور على ما وجده من دعم، مكنه من العمل على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية، لا سيما مع جمهورية تتارستان.

وتقدم سعادة السفير بجزيل الشكر لجامعة قازان العريقة على هذه المبادرة الطيبة والثقة بمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية.

من الجدير ذكره أن جامعة قازان الفيدرالية تأسست عام 1804 وتكون بذلك ثاني أقدم الجامعات الروسية. وتعتبر الجامعة اليوم مركزا علميا معترف به دوليا لتميزه الأكاديمي.

وتعتبر جامعة قازان أكبر مركز تعليمي في إقليم الفولغا ، حيث يتلقى التعليم فيها أكثر من 53000 طالب وطالبة موزعين بين حوالي 48 تخصصا وبرنامجا تعليميا عاليا.

RT

RT

وتعتبر هيئة التدريس فيها وطلابها القادمون من مختلف دول العالم، بما في ذلك العالم العربي، فخر الجامعة إضافة إلى ما تمتلكه الجامعة الفيدرالية من مختبرات حديثة ومتاحف متميزة، ومراكز بحوث ميدانية وثلاثة مراصد فلكية والعديد من المرافق الاخرى.

وتوجد في جامعة قازان مكتبة نيكولاي لوباتشيفسكي العلمية التي تحوي على أكثر من 5 مليون مرجع علمي لتكون بذلك واحدة من أكبر وأقدم المكتبات في روسيا الاتحادية.

وتشارك هيئة التدريس في جامعة قازان في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج العلمية المدعومة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية. ويشارك طلاب الجامعة وعلمائها في العديد من برامج التبادل العلمي والبحثي مع أكثر من 170 جامعة من 50 دولة.

واليوم تعتبر جامعة قازان مركزا للتفوق العلمي حيث تشارك بنشاط في تقوية أواصر التعاون الدولي. وتربط الجامعة اليوم اتفاقيات تعاون مع 53 دولة، إضافة لكونها عضو في 7 اتحادات علمية دولية.

المصدر: RT