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10 أمتار تحت الأرض.. حبس 6 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في الأهرام

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10 أمتار تحت الأرض.. حبس 6 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في الأهرام
RT
آثار فرعونية
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أمرت النيابة العامة بالجيزة في مصر يوم السبت بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في الأهرام.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

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وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بممارسة بعض الأشخاص نشاطا إجراميا تخصص في التنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر (6 عمال) يقيمون بمحافظتي القاهرة وسوهاج.

وضبطت السلطات بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر كما تم اكتشاف حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "مصراوي"

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